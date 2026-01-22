Фото: Нацполіція

У Львівській області викрили розкрадання на закупівлі дронів для війська. Про підозру повідомили чиновнику селищної ради

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник умисно завищив очікувану вартість квадрокоптерів для потреб ЗСУ. 36-річний чоловік сформував документ щодо очікуваної вартості предмета закупівлі, який надалі став основою для укладення відповідного договору на загальну суму близько 8 мільйонів гривень.

Внаслідок завищення цін безпілотників селищна рада зазнала збитків на 1,5 мільйона гривень. Чиновнику загрожує ув'язнення до 6 років.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.