Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 6 березня, по всій країні очікується хмарна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на УНІАН.

На південному сході очікується мокрий сніг і дощі. На решті території буде сухо.

У більшості областей термометри покажуть +1...+6 градусів, на півдні та заході буде тепліше – до +7...+10 градусів.

Раніше ми повідомляли про те, що на початку березня в Україні різко потепліє. Подекуди стовпчики термометрів піднялись до +13 градусів.