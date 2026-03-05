На Росії засудили до 13 років дружину загиблого захисника Маріуполя

Фото з відкритих джерел

Дружину військового, який загинув у російському полоні, росіяни засудили на території РФ. У справі йдеться про нібито "фінансування тероризму"

Про це повідомляє "Точка сходу", передає RegioNews.

Російське слідство стверджує, що в 2024-2025 роках Ангеліна Скиба перебувала на території України та зробила шість переказів на підтримку ЗСУ та бригади "Азов". Вказують суму в розмрі приблизно 4 тисяч гривень. Чоловік Ангеліни "брав участь у бойових діях проти РФ". Він помер у російському СІЗО, коли потрапив у полон.

Захист наполягав, що немає доказів того, що перекази Скиби призвели до будь-яких наслідків. Також родичі жінки вже після її арешту переказали гроші на потреби російської армії. Проте російський суд призначив жінці 13 років позбавлення волі. Під час оголошення строку вона розплакалась та не змогла виступити.

За даними російських джерел, жінка мала і українське, і російське громадянства. Зараз вона перебуває у СІЗО в Пскові та брала участь у судових засіданнях по відеозв’язку.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення органи прокуратури задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини. Для понад 200 злочинців уже є вироки українських судів.