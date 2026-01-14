Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Львівщини відкрили вогонь по транспортному засобу ТЦК. Подія сталась у селищі Рудно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Львівської області.

Як зазначається, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.

"Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав", – повідомили у поліції.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

Наразі поліцейські встановлюються місце перебування зловмисника.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військового ТЦК. За скоєне 52-річному жителю Стрия загрожує до 5 років позбавлення волі.