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27 березня 2025, 05:17

На Львівщині перекрили канал контрабанди деревини

27 березня 2025, 05:17
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фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили у Львівській області підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Приватний підприємець з Івано-Франківщини використовував підроблені документи, щоб отримати дозвіл на експорт деревини. Він видавав свіжозрубаний ліс за той, що нібито був придбаний у 2024 році, і відправляв його до країн ЄС.

Під час перевірки на митному посту "Рава-Руська – Хребенне" правоохоронці затримали вантажівку з 41 м³ хвойних пиломатеріалів. Виявилося, що супровідні документи містили неправдиву інформацію. У результаті вилучили деревину, вантажівку та документацію.

Орієнтовна вартість товару – майже пів мільйона гривень.

Триває досудове розслідування. Наразі призначена низка судових експертиз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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Львівська область БЕБ контрабанда обшуки деревина
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