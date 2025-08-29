Коли варто міняти літню гуму на зимову?

Прес-реліз

Сезонна заміна гуми — це не просто рекомендація виробників, а запорука безпеки на дорозі та впевненого керування автомобілем у будь-яку пору року. Кожен досвідчений водій знає: правильний час для переходу з літніх шин на зимові безпосередньо впливає на зчеплення з дорогою, гальмівний шлях і керованість

Чому важливо вчасно міняти гуму

Літня і зимова гума відрізняються не тільки малюнком протектора, але й складом гумової суміші. Літні шини розраховані на стабільну роботу при температурах вище +7 °C, забезпечуючи відмінне зчеплення на сухому і мокрому асфальті. Але з настанням холодів властивості суміші змінюються: гума стає жорсткою, втрачає еластичність і гірше взаємодіє з дорожнім покриттям.

Зимова гума, навпаки, зберігає м’якість навіть при мінусових температурах, а глибокі ламелі й розвинений протектор забезпечують упевнене зчеплення на льоду, снігу і в сльоті. Ігнорування сезонної заміни може призвести до збільшення гальмівного шляху на 20–30%, зниження керованості й підвищеного зносу як самих шин, так і елементів підвіски.

Оптимальний час для заміни шин

Вибір часу для зміни шин залежить не тільки від календаря, але й від кліматичних особливостей регіону, а також умов експлуатації автомобіля.

1. Температурний режим

Головний орієнтир — стійка температура +7 °C. Як тільки нічні показники починають опускатися нижче цього рівня, літні шини втрачають свої експлуатаційні властивості, а зимові починають розкривати потенціал.

2. Погодні умови

Навіть якщо температура вдень тримається близько +10 °C, але ночами випадає іній або спостерігаються ранкові заморозки, час переходити на зимові шини. Снігопади і перші ожеледиці — прямий сигнал про необхідність заміни.

3. Регіон експлуатації

У південних регіонах України, наприклад, в Одесі чи Херсоні, оптимальний час для заміни настає наприкінці жовтня — на початку листопада.

У центральних і північних областях — Київ, Чернігів, Полтава — міняти гуму варто вже в першій половині жовтня.

У гірських районах Карпат і Закарпаття перехід на зимові шини доцільний уже наприкінці вересня.

Правила вибору зимової гуми

При переході на зимові шини важливо не тільки вчасно здійснити заміну, але й правильно підібрати гуму, враховуючи параметри автомобіля та умови експлуатації.

Основні критерії вибору:

Розмір шин. Він повинен повністю відповідати рекомендаціям заводу-виробника. Інформація вказана в керівництві з експлуатації автомобіля або на бирці в отворі дверей водія.

Індекс швидкості й навантаження. Важливо вибирати шини, що відповідають експлуатаційним характеристикам автомобіля.

Тип зимових шин: фрикційні ("липучки") — ідеальні для м’якої зими й міста; шиповані — найкраще підходять для сніжних і крижаних доріг.

Дата виробництва. Навіть нова, але довгостроково збережена гума втрачає свої властивості. Оптимально купувати шини не старші двох років.

Наслідки несвоєчасної заміни

Несвоєчасна зміна літніх шин на зимові може призвести до серйозних наслідків:

Збільшення гальмівного шляху. Літня гума при мінусових температурах стає жорсткою й слизькою.

Зниження керованості. Ризик заносів на поворотах і при гальмуванні зростає у рази.

Підвищений знос. І літні, і зимові шини швидше стираються при експлуатації не за сезоном.

Зростання ризику ДТП. Статистика показує, що більше 40% зимових аварій пов’язані з несвоєчасною заміною шин.

Переваги професійного шиномонтажу

Сезонна заміна шин вимагає не тільки правильного часу, але й якісного обслуговування. В автосервісах ATL процедура виконується на професійному обладнанні, що гарантує:

точне балансування коліс;

дбайливе встановлення без ризику пошкодження дисків;

перевірку тиску й стану шин;

швидкий і безпечний процес заміни.

Звертаючись за послугою шиномонтаж Київ ATL, ви економите час і отримуєте впевненість у тому, що автомобіль повністю готовий до зимового сезону.

Як зрозуміти, що зимова гума готова до заміни

Окрім своєчасного переходу на зимові шини, важливо відстежувати їхній стан. Зимова гума підлягає заміні, якщо:

глибина протектора стала меншою за 4 мм;

на боковинах з’явилися тріщини;

гума втратила еластичність;

зношені шипи (для шипованих моделей).

Своєчасна заміна зношених шин — гарантія безпеки й упевненого водіння навіть у складних дорожніх умовах.