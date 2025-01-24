Викладача столичного університету судитимуть за хабар у $10 тисяч

фото: Київська міська прокуратура

На лаві підсудних опинився викладач столичного університету. Він за 10 тис. доларів обіцяв влаштувати чоловіка на роботу вибухотехніком заради уникнення від мобілізації

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт відносно 38-річного викладача приватного вищого навчального закладу, який отримав хабар за допомогу в працевлаштуванні заради отримання бронювання (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За згадану суму, користуючись своїми зв'язками, обвинувачений обіцяв спочатку допомогти у позитивному проходженні іспитів, а далі отримати посаду вибухотехніка із заплатою понад 60 тис. грн, бронюванням, а також відрядженням за кордон.



Як розповіли в прокуратурі, під час зустрічей чоловік повідомляв, що документи для працевлаштування та 10 тис. доларів потрібно передавати саме зараз, оскільки вже набирається група у кількості 20-ти осіб, з яких 19 вже є. У нього, з його слів, що є "своя людина" в одному з державних органів, яка допоможе працевлаштуватись вибухотехніком.



Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.



Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Як відомо, чоловіка затримали на "гарячому" на початку жовтня 2024 року.