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18 липня 2025, 14:24

На Львівщині митники виявили королівського пітона в багажнику авто

18 липня 2025, 14:24
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фото: Львівська митниця
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У пункті пропуску "Шегині – Медика"львівські митники виявили екзотичного плазуна у автомобілі. Авто їхало з Польщі під керуванням 45-річного громадянина України

Про це повідомили у Львівській митниці, передає RegioNews.

Заначається, що уродженець Дніпропетровської області прибув із Польщі автомобілем Mercedes. Він обрав смугу "зелений коридор", призначену для товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню.

Під час митного огляду інспектори виявили у багажному відділенні коробку з живим екзотичним плазуном.

Після ідентифікації було встановлено, що це королівський пітон довжиною близько 45 см — змія, що походить із екваторіальної та західної Африки.

За фактом порушення митних правил складено адміністративний протокол. Змію вилучили та передали на утримання до Львівського міського еколого-натуралістичного центру.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку.

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Львівська область митниця багажник авто пітон Польща
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