13:31  18 июля
В Одесской области исчез 9-летний мальчик
07:46  18 июля
Штормовое предупреждение: Украину накроют ливни и грозы
05:40  18 июля
На Житомирщине корова упала в очистное сооружение
UA | RU
UA | RU
18 июля 2025, 14:24

На Львовщине таможенники обнаружили королевского питона в багажнике авто

18 июля 2025, 14:24
Читайте також українською мовою
фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска "Шегини – Медика" львовские таможенники обнаружили экзотического пресмыкающегося в автомобиле. Автомобиль ехал из Польши под управлением 45-летнего гражданина Украины

Об этом сообщили в Львовской таможне, передает RegioNews.

Отмечается, что уроженец Днепропетровской области прибыл из Польши на автомобиле Mercedes. Он выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для товаров, не подлежащих обязательному декларированию.

Во время таможенного досмотра инспекторы обнаружили в багажном отделении коробку с живым экзотическим пресмыкающимся.

После идентификации было установлено, что это королевский питон длиной около 45 см — змея из экваториальной и западной Африки.

По факту нарушения таможенных правил составлен административный протокол. Змею изъяли и передали на содержание во Львовский городской эколого-натуралистический центр.

Напомним, недавно на Львовщине в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область таможня багажник авто питон Польша
Во Львовской области правоохранители разоблачили лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ
16 июля 2025, 12:25
Взятка в 1600 долларов: таможенника Львовщины поймали с поличным
15 июля 2025, 11:52
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
У экс-нардепа арестовали активы на 1,5 млрд грн: деньги хранились в Люксембурге
18 июля 2025, 15:11
В Закарпатье отец с сыном пытались переправить в Румынию четырех мужчин
18 июля 2025, 14:55
Бывшего главу налоговой Тернопольщины будут судить за недостоверную декларацию на 23,4 млн грн
18 июля 2025, 14:45
Где будет жара до +35 градусов, а где дожди с грозами: синоптик дала прогноз погоды на выходные
18 июля 2025, 14:41
The Rasmus впервые за время войны выступит в Украине – концерт в Киеве уже 19 июля
18 июля 2025, 14:30
В Тернопольской области в ДТП погиб 19-летний мотоциклист
18 июля 2025, 14:29
Нардеп от "Слуги народа" считает, что у ветеранов не должно быть никаких "льгот"
18 июля 2025, 14:19
Заманил шантажом в заброшенное здание: на Харьковщине мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку
18 июля 2025, 14:12
Ужасная авария в Ивано-Франковской громаде: погиб водитель Tesla - двое пострадавших госпитализированы
18 июля 2025, 14:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »