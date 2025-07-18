На Львовщине таможенники обнаружили королевского питона в багажнике авто

фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" львовские таможенники обнаружили экзотического пресмыкающегося в автомобиле. Автомобиль ехал из Польши под управлением 45-летнего гражданина Украины

Об этом сообщили в Львовской таможне, передает RegioNews.

Отмечается, что уроженец Днепропетровской области прибыл из Польши на автомобиле Mercedes. Он выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для товаров, не подлежащих обязательному декларированию.

Во время таможенного досмотра инспекторы обнаружили в багажном отделении коробку с живым экзотическим пресмыкающимся.

После идентификации было установлено, что это королевский питон длиной около 45 см — змея из экваториальной и западной Африки.

По факту нарушения таможенных правил составлен административный протокол. Змею изъяли и передали на содержание во Львовский городской эколого-натуралистический центр.

Напомним, недавно на Львовщине в багажнике авто пограничники обнаружили старинную скрипку.