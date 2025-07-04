Фото: Нацполіція

На Львівщині викрили організаторів схеми для ухилянтів. З кожного клієнта брали від 18 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

На Львівщині постануть перед судом зловмисники, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Клієнти платили від 18 до 21 500 доларів за те, щоб перетнути кордон в межах пунктів пропусків на території Закарпатської та Львівської областей та потрапити до країн Євросоюзу.

Організаторами схеми виявились жителі Львівщини: 31-річний чоловік, його 17-річний брат та 57-річна жінка. "Клієнтів" вони шукали в соціальних мережах. Згодом вони працевлаштовували їх у компанію, яка займалась міжнародними вантажними перевезеннями та вносили їх дані до відповідної інформаційної системи.

Згодом військовозобов'язані повинні були виїхати з України через міжнародні пункти пропуски на території Львівської та Закарпатської областей. Організатори схеми забезпечували їх транспортними засобами, здійснювали супровід, а також надавали поради та інструкції.

Зловмисника оголосили про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Волині депутат був одним з учасників схем. Він забезпечував військовозобов'язаних громадян підробленими документами. У "фейкових" документах чоловіки були записані як волонтери. Таким чином понад 100 громадян з початку 2022 року виїхали за кордон.