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04 июля 2025, 23:45

"Трудоустройство" для побега: во Львовской области разоблачили схему для уклонистов

04 июля 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области разоблачили организаторов схемы для уклонистов. С каждого клиента брали от 18 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

На Львовщине предстанут перед судом злоумышленники, организовавшие схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Клиенты платили от 18 до 21 500 долларов за то, чтобы пересечь границу в пределах пунктов пропусков на территории Закарпатской и Львовской областей и попасть в страны Евросоюза.

Организаторами схемы оказались жители Львовщины: 31-летний мужчина, его 17-летний брат и 57-летняя женщина. "Клиентов" они искали в социальных сетях. Впоследствии они трудоустраивали их в компанию, занимавшуюся международными грузовыми перевозками и вносили их данные в соответствующую информационную систему.

Впоследствии военнообязанные должны были выехать из Украины через международные пункты пропуска на территории Львовской и Закарпатской областей. Организаторы схемы снабжали их транспортными средствами, осуществляли сопровождение, а также давали советы и инструкции.

Злоумышленника объявили о подозрениях. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Волыни депутат был одним из участников схем. Он обеспечивал военнообязанных граждан поддельными документами. В "фейочных" документах мужчины были записаны как волонтеры.

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