У Львові лікарі вкоротили язик чотирирічній дівчинці

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У львівському Центрі дитячої медицини "Охматдит" спільна команда американських і українських лікарів провела надскладну операцію 4-річній дівчинці з Хмельниччини, у якої діагностували рідкісний синдром Беквіта–Відемана

Про це пише видання ZAHID.NET, передає RegioNews.

Синдром Беквіта–Відемана — рідкісне генетичне захворювання, яке призводить до надмірного розвитку органів ще під час вагітності. Таких дітей в Україні дуже мало — менш ніж 10 випадків.

У дівчинки з Хмельниччини були збільшені язик та внутрішні органи, а також різниця в довжині ніг. Найнебезпечнішою проблемою був язик, який заважав нормальному харчуванню і диханню.

Батьки дитини зверталися до багатьох медичних закладів, однак лікарі не могли запропонувати рішення. Коли вони дізналися, що львівські лікарі разом із колегами зі США мають досвід успішного лікування цього синдрому, вони вирішили їхати до Львова.

До складу хірургічної команди увійшли американський пластичний хірург Марк Гнатюк, пластичний хірург Ельфар Мохаммед і щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична. Вони провели часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини.

Операція пройшла успішно. Язик дівчинки тепер майже нормального розміру. Ще є невеликий набряк після операції, який згодом зійде, зазначили медики.

Нагадаємо, нещодавно у львівській лікарні "Охматдит" прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, зі шлунка якої вилучили кілограм волосся.