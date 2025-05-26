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26 мая 2025, 14:47

Во Львове врачи укоротили язык четырехлетней девочке

26 мая 2025, 14:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во львовском Центре детской медицины "Охматдет" совместная команда американских и украинских врачей провела сверхсложную операцию 4-летней девочке из Хмельнитчины, у которой диагностировали редкий синдром Беквита-Видемана

Об этом пишет издание ZAHID.NET, передает RegioNews.

Синдром Беквита-Видемана — редкое генетическое заболевание, которое приводит к чрезмерному развитию органов еще во время беременности. Таких детей в Украине очень мало — менее 10 случаев.

У девочки из Хмельнитчины были увеличены язык и внутренние органы, а также разница в длине ног.

Родители ребенка обращались во многие медицинские учреждения, однако врачи не могли предложить решение. Когда они узнали, что львовские врачи вместе с коллегами из США имеют опыт успешного лечения этого синдрома, они решили ехать во Львов.

В состав хирургической команды вошли американский пластический хирург Марк Гнатюк, пластический хирург Эльфар Мохаммед и челюстно-лицевая хирургиня Кристина Пограничная. Они провели частичную резекцию языка по современной методике замочной скважины.

Операция прошла удачно. Язык девочки теперь почти нормального размера. Еще небольшой отек после операции, который впоследствии сойдет, отметили медики.

Напомним, недавно во львовской больнице "Охматдет" прооперировали 15-летнюю девочку из Запорожья, из желудка которой изъяли килограмм волос.

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Львов хирурги редкое заболевание ребенок Операция язык
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