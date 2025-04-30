фото: Львовская таможня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Украшения – фибулу (застежку) I-II века нашей эры и четыре кольца, датируемые XII-XIV веками – пытались переслать по почте. Однако их обнаружили таможенники при осмотре посылки.

Находку изъяли и направили на экспертизу. Специалисты подтвердили: артефакты имеют культурную ценность и могут быть занесены в Государственный реестр национального культурного достояния.

Сообщения о контрабанде культурных ценностей направили в Нацполицию.

Украшение и перстни перейдут в "казну" Национального культурного достояния.

Напомним, ранее 35-летняя жительница Черновцов пыталась вывезти из Украины коллекцию старинных монет из металла желтого, медного и белого цвета.