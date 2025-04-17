фото: ДПСУ

На кордоні у Львівській області митники виявили незадекларовану техніку та обладнання на понад 1,3 мільйона гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" митники виявили у 53-річного львів’янина, який їхав "зеленим коридором", незадекларовані запчастини до газових двигунів і сигналізації загальною вартістю понад 800 тис. грн.

У "Рава-Руська – Хребенне" в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, що прибув з Польщі, виявили незадекларовану електроніку: колонки, смарт-годинники, відеокамеру, фотоапарати, VR-окуляри, відеокарти та процесор. Орієнтовна вартість – 350 тис. грн.

У "Шегині – Медика" в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter митники знайшли 280 електричних зубних щіток і насадок Oral-B, хоча у декларації був зазначений лише вживаний одяг. Товари оцінили майже в 200 тис. грн.

У всіх випадках складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, 14 квітня на Львівщині виявили контрабанду брендового одягу та прикрас на 1,2 мільйона гривень.