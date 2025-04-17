фото: ГПСУ

На границе во Львовской области таможенники обнаружили незадекларированную технику и оборудование более чем на 1,3 миллиона гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" таможенники обнаружили у 53-летнего львовянина, ехавшего "зеленым коридором", незадекларированные запчасти к газовым двигателям и сигнализации общей стоимостью свыше 800 тыс. грн.

В "Рава-Русская – Хребенное" в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, прибывшем из Польши, обнаружили незадекларированную электронику: колонки, смарт-часы, видеокамеру, фотоаппараты, VR-очки, видеокарты и процессор. Примерная стоимость – 350 тыс. грн.

В "Шегине – Медика" в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter таможенники обнаружили 280 электрических зубных щеток и насадок Oral-B, хотя в декларации была указана только подержанная одежда. Товары оценили почти в 200 тысяч. грн.

Во всех случаях составлены админпротоколы по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, 14 апреля во Львовской области обнаружили контрабанду брендовой одежды и украшений на 1,2 миллиона гривен.