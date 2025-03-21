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21 марта 2025, 07:36

На Львовщине полиция разыскала школьников, избивших парня с инвалидностью

21 марта 2025, 07:36
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фото: полиция
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Полицейские установили подростков, причастных к избиению парня с инвалидностью в Трускавце Дрогобычского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Происшествие случилось 19 марта около 20:00 на улице Мазепы. Четверо девочек и один мальчик в возрасте 11-14 лет совершили хулиганские действия в отношении 18-летнего парня с инвалидностью. Все участники инцидента – жители Трускавца. При этом они снимали видео, которое в дальнейшем выложили в одну из соцсетей.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция предусматривает до 5 лет ограничения или 4 года лишения свободы.

Напомним, суд отказал в продлении содержания под стражей юношу, подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Его отпустили под личное обязательство.

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