У Львові зіткнулися авто та міський автобус: постраждала жінка
ДТП сталася у вівторок, 18 березня, близько 21:00 на проспекті Чорновола у Львові
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися автівка Nissan Qashqai та автобус МАЗ. Внаслідок ДТП 66-річна пасажирка автобуса отримала травми, її доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 16 березня на трасі на Львівщині зіткнулися дві автівки. Постраждали шестеро людей.
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