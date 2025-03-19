Во Львове столкнулись авто и городской автобус: пострадала женщина
ДТП произошло во вторник, 18 марта, около 21:00 на проспекте Черновола во Львове
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и автобус МАЗ. В результате ДТП 66-летняя пассажирка автобуса получила травмы, ее доставили в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 16 марта на трассе на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек.
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