На Львівщині чоловіка засудили до 9 років ув’язнення за наругу над могилами воїнів
У Львівській області 23-річного чоловіка засудили до 9 років ув’язнення за наругу над могилами та знищення 59 пам’ятників Січових Стрільців та воїнів Галицької Армії на цвинтарі у місті Стрий
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Львівської обласної прокуратури.
Прокурори в суді довели, що навесні 2021 року мешканець одного з сіл Стрийського району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчинив наругу над могилами на території старого кладовища у Стрию.
Зокрема, обвинувачений зруйнував 59 надмогильних бетонних пам’ятників на місці поховання Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.
Чоловіка "на гарячому" застав охоронець кладовища і відразу викликав правоохоронців.
Сума збитків, завдана протиправними діями обвинуваченого, складає майже 700 000 гривень.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік побив 13-річного хлопчика. Дитину госпіталізували.