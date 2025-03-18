На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
Происшествие случилось 16 марта около 9:50 вблизи железнодорожной станции "Оброшин" во Львовском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Поезд сообщением "Ужгород – Киев" наехал на 66-летнего жителя одного из сел Львовского района, который переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Киевской области под колесами поезда погибла 20-летняя девушка. Она шла по путям в наушниках.
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