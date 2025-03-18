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Происшествие случилось 16 марта около 9:50 вблизи железнодорожной станции "Оброшин" во Львовском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Поезд сообщением "Ужгород – Киев" наехал на 66-летнего жителя одного из сел Львовского района, который переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Киевской области под колесами поезда погибла 20-летняя девушка. Она шла по путям в наушниках.