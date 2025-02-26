Во Львове продолжат рассмотрение дела об убийстве Фарион

фото: Суспільне Львів

В среду, 26 февраля, в Шевченковском районном суде Львова продолжат рассматривать дело об убийстве Ирины Фарион

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

До начала заседания подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко привезли в суд. Он сообщил журналистам, что имеет возможность общаться с отцом 15 минут один раз в неделю.

"На данный момент я чувствую себя в безопасности, во время судебного заседания я ни о чем не волнуюсь", - сказал Зинченко.

Напомним, в июле 2024 года неизвестный выстрелил в Ирину Фарион вблизи ее дома и скрылся с места происшествия. Языковед госпитализировали и прооперировали, но он умер. Правоохранители квалифицировали нападение на Фарион по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Прикарпатье разоблачили агентов РФ, причастных к поджогам и диверсиям.