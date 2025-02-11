У Львові знайшли юнаків, які пошкодили табличку вулиці імені Ірини Фаріон

фото: Євген Бойко

Поліцейські знайшли вандалів, які облили фарбою табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон у Львові

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Хлопці пояснили, що розфарбували табличку з хуліганських мотивів. 15-річний юнак тимчасово проживає у Львові, його співучасником був 18-річний житель області.

Поліцейські склали відносно юнаків адмінпротоколи за ч. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП, що передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, вранці 9 лютого двоє юнаків облили фарбою табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон у Львові. Їх зафіксували камери спостереження.