17:56  10 лютого
У Чернівецькій області через ускладнення від кору померла дитина
16:40  10 лютого
Україну накриє хмара пилу: які регіони в зоні ризику
15:46  10 лютого
Білоуса відсторонять з посади художнього керівника Молодого театру: рішення КМДА
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2025, 00:14

У Львові знайшли юнаків, які пошкодили табличку вулиці імені Ірини Фаріон

11 лютого 2025, 00:14
Читайте также на русском языке
фото: Євген Бойко
Читайте также
на русском языке

Поліцейські знайшли вандалів, які облили фарбою табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон у Львові

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Хлопці пояснили, що розфарбували табличку з хуліганських мотивів. 15-річний юнак тимчасово проживає у Львові, його співучасником був 18-річний житель області.

Поліцейські склали відносно юнаків адмінпротоколи за ч. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП, що передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, вранці 9 лютого двоє юнаків облили фарбою табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон у Львові. Їх зафіксували камери спостереження.

Львів Фаріон Ірина вулиця поліція вандали підлітки
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Харкові накрили підпільний покер-клуб
11 лютого 2025, 01:44
На Вінниччині чоловік допоміг ухилянту за 16 тисяч доларів
11 лютого 2025, 01:20
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
11 лютого 2025, 01:08
На Одещині горіла база відпочинку
11 лютого 2025, 00:36
Україна пройшла тестування: до 2026 року буде запущено європейський цифровий гаманець
11 лютого 2025, 00:20
На Хмельниччині судили чоловіка, який підглядав за жінкою у вбиральні магазину
10 лютого 2025, 23:49
На Вінничині на смерть збили пішохода: поліція почала розслідування
10 лютого 2025, 23:43
Тернопільський університет вирішив закупити 250 живих свиней: подробиці тендеру
10 лютого 2025, 23:21
На Миколаївщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
10 лютого 2025, 23:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »