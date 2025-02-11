Во Львове нашли юношей, которые повредили табличку улицы имени Ирины Фарион
Полицейские нашли вандалов, обливших краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион во Львове
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Юноши объяснили, что раскрасили табличку из хулиганских мотивов. 15-летний парень временно проживает во Львове, его соучастником был 18-летний житель области.
Полицейские составили в отношении юношей админпротоколы по ч. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП, предусматривающий штраф, общественные или исправительные работы или административный арест до 15 суток.
Напомним, утром 9 февраля двое парней облили краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион во Львове. Их зафиксировали камеры слежения.
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