Жителька Львівщини за 1500 доларів допомагала чоловікам втекти за кордон

фото: ДПСУ

У Львівській області ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Жителька Львівщини за 1500 доларів пообіцяла допомогти чоловікові призовного віку виїхати за кордон. 36-річна жінка взялася оформити для нього пакет документів, зняти з військового обліку та забезпечити запрошення на роботу в Німеччині.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Жінці оголосили підозру, їй загрожує від 7 до 9 років ув’язнення.

Розслідування триває, поліція встановлює інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали працівника ТЦК, який за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку. Свої послуги він оцінював у суму від 500 доларів.