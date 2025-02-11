Жительница Львовщины за 1500 долларов помогала мужчинам бежать за границу

фото: ГПСУ

Во Львовской области ликвидировали канал незаконной переправки мужчин через государственную границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Жительница Львовщины за 1500 долларов пообещала помочь мужчине призывного возраста уехать за границу. 36-летняя женщина принялась оформить для него пакет документов, снять с военного учета и обеспечить приглашение на работу в Германии.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства.

Женщине объявили подозрение, ей грозит от 7 до 9 лет заключения.

Расследование продолжается, полиция устанавливает других возможных участников схемы.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали работника ТЦК, который за деньги удалял мужчин с базы розыска. Свои услуги он оценивал от 500 долларов.