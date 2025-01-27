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27 січня 2025, 09:15

У Львівській області 47-річна жінка отруїлася чадним газом

27 січня 2025, 09:15
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фото: freepik.com
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Вихідними у селі Станимир, що на Львівщині, місцева жителька отруїлася чадним газом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Вголос.

Пригода трапилась у приватному житловому будинку. Жінку в стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

Наразі потерпіла перебуває у медзакладі. Причини отруєння з’ясовуються.

Нагадаємо, чадний газ не має кольору та запаху. Він виділяється під час неповного згорання палива в умовах нестачі кисню. У легких випадках отруєння проявляються запамороченням, головним болем тощо. У тяжких випадках — судоми, втрата свідомості та навіть кома.

Зазначимо, наприкінці минулого року у Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на Рівненщині загинули двоє малюків - 2014 та 2021 року народження.

Як повідомлялось, у ДТП на Київщині постраждала вагітна жінка. Пригода трапилась в Обухівському районі.

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