У Львівській області 47-річна жінка отруїлася чадним газом
Вихідними у селі Станимир, що на Львівщині, місцева жителька отруїлася чадним газом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Вголос.
Пригода трапилась у приватному житловому будинку. Жінку в стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.
Наразі потерпіла перебуває у медзакладі. Причини отруєння з’ясовуються.
Нагадаємо, чадний газ не має кольору та запаху. Він виділяється під час неповного згорання палива в умовах нестачі кисню. У легких випадках отруєння проявляються запамороченням, головним болем тощо. У тяжких випадках — судоми, втрата свідомості та навіть кома.
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Як повідомлялось, у ДТП на Київщині постраждала вагітна жінка. Пригода трапилась в Обухівському районі.