Во Львовской области 47-летняя женщина отравилась угарным газом

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На выходных в селе Станимир Львовской области местная жительница отравилась угарным газом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Вголос.

Происшествие случилось в частном жилом доме. Женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Пострадавшая находится в медучреждении. Причины отравления выясняются.

Напомним, угарный газ не имеет цвета и запаха. Он выделяется во время неполного сгорания топлива в условиях недостатка кислорода.

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