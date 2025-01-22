фото: прокуратура

Жителю Львова оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Ділок обіцяв військовозобов’язаному організувати виїзд до Польщі як працівника ІТ-компанії. За 13 тисяч доларів він планував виготовити дозвільні документи, оновити облікові дані, працевлаштувати клієнта на іноземну фірму та внести необхідну інформацію до електронних систем.

Під час передачі 6 тисяч доларів фігуранта затримали.

У чоловіка вдома вилучили військово-облікові документи та паспортні дані ще 23 осіб, які могли бути потенційними клієнтами.

Переправника взяли під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною зупинили киянина, який намагався виїхати з країни за підробленими документами.