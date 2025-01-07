На Львівщині на трасі зіткнулися вантажівка та легковик: є постраждалі
ДТП сталася 7 січня близько 00:15 поблизу міста Броди Золочівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Nissan.
Внаслідок ДТП 34-річний водій легковика та його 23-річний пасажир отримали травми та були доставлені до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.
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