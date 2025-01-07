фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Nissan.

Внаслідок ДТП 34-річний водій легковика та його 23-річний пасажир отримали травми та були доставлені до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.