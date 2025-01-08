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08 січня 2025, 15:18

Львівські лікарі врятували хлопчика зі страшним діагнозом

08 січня 2025, 15:18
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фото: NTA
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У Львові лікарі прооперували 8-річного хлопчика, у якого зрослися нирки

Про це повідомили у Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит", передає RegioNews.

Лікарі нагадали, що захворювання, яке було діагностовано у дитини, полягає у тому, що під час ембріонального розвитку дві майбутні нирки зрослися посередині нижніми полюсами, в результаті чого утворилася одна нирка, яка візуально нагадує підкову. Вона розташовується в заочеревинному просторі, над основними судинами організму – аортою та нижньою порожнистою веною.

"Ця вроджена вада характеризується тим, що в період ембріонального розвитку два зачатки майбутніх нирок зростаються посередині нижніми полюсами і, в результаті, формується одна нирка, що у вигляді підкови розташовується в заочеревинному просторі над найбільшими судинами організму — аортою та нижньою порожнистою веною", – зазначили у лікарні.

В "Охматдиті" зазначають, що 60% випадків підковоподібна нирка поєднується з іншими вродженими вадами органів. Вона може спричиняти серйозні ускладнення, такі як пієлонефрит, гідронефроз, сечокам'яну хворобу та артеріальну гіпертензію.

Лікарі заявили, що у Платона спостерігався гідронефроз, спричинений стисненням лівого сечоводу великими судинами, що значно ускладнювало лікування.

"Пересікання таких судин привело б до інфаркту (некрозу) частини ниркової паренхіми й, як наслідок, до різкого підвищення артеріального тиску у дитини. Тому під час операції сечовід було пересічено і приєднано новим анастомозом до безсудинної ділянки ниркової миски без пошкодження причинних судин," – пояснили лікарі.

Водночас львівські лікарі змогли успішно провести складну операцію. За словами лікаря-уролога Данила Іваськевича, це "була дуже складна і копітка операція, ювелірна".

"Поруч велика вена, артерії, які йшли до нижнього полюса лівої нирки. Ще й підковоподібна нирка є нерухомою. Якщо вчасно не зробити при такій ситуації операцію, то гідронефроз би привів до втрати половини органу, що також би вимагало хірургічного лікування – резекції "підкови” та видалення її половини", – розповів Данило Іваськевич.

З усім тим, операція пройшла успішно, і зараз хлопчик почувається краще.

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