фото: Віталій Кличко

У Дарницькому районі столиці завершилася реконструкція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2. За одну зміну медзаклад зможе прийняти близько 400 пацієнтів

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Пацієнтів житлового масиву Осокорки медзаклад прийматиме вже в листопаді. За зміну - до 400 відвідувачів. Обслуговуватиме амбулаторія понад 57 000 задекларованих пацієнтів, зокрема, 10 700 дітей", - написав мер столиці.

Він зауважив, що до реконструкції це була одноповерхова будівля площею 200 м2, а тепер - сучасна 5-поверхова споруда площею понад 4300 м2.

В медзакладі працюватимуть 39 лікарів із загального штату 100 осіб. У будівлі є дві амбулаторії загальної практики, кабінети лабораторних досліджень та щеплень, процедурні кабінети, кабінет з окремим входом для пацієнтів з ознаками гострої вірусної інфекції.

Також тут відкриті кімнати матері та дитини і навчальний клас для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги.

"Будівля є інклюзивною для маломобільних груп населення. Із сучасним укриттям площею 350 м2, яке може вмістити до 250 людей", - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опалювальний сезон у Києві розпочався 14 жовтня. Однак до тепла будуть підключені тільки заклади соціальної сфери.