07:46  08 января
На границе задержали партию контрабандной техники на полмиллиона долларов
02:35  08 января
Двойное убийство под Винницей: мужчина облил горючим и поджег двух человек
23:47  07 января
В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
UA | RU
UA | RU
08 января 2025, 15:18

Львовские врачи спасли мальчика со страшным диагнозом

08 января 2025, 15:18
Читайте також українською мовою
фото: NTA
Читайте також
українською мовою

Во Львове врачи прооперировали 8-летнего мальчика, у которого срослись почки

Об этом сообщили в Центре детской медицины больницы "Охматдет", передает RegioNews .

Врачи напомнили, что заболевание, диагностированное у ребенка, заключается в том, что во время эмбрионального развития две будущие почки срослись посередине нижними полюсами, в результате чего образовалась одна почка, визуально напоминающая подкову. Она располагается в забрюшинном пространстве, над основными сосудами организма – аортой и нижней полой веной.

"Этот врожденный порок характеризуется тем, что в период эмбрионального развития два зачатка будущих почек срастаются посередине нижними полюсами и, в результате, формируется одна почка, которая в виде подковы располагается в забрюшинном пространстве над крупнейшими сосудами организма - аортой и нижней полой веной", - отметили в больнице.

В "Охматдете" отмечают, что 60% случаев подковообразная почка сочетается с другими врожденными пороками органов.

Врачи заявили, что у Платона наблюдался гидронефроз, вызванный сжатием левого мочеточника крупными сосудами, что значительно усложняло лечение.

"Пересекание таких сосудов привело бы к инфаркту (некрозу) части почечной паренхимы и, как следствие, к резкому повышению артериального давления у ребенка. Поэтому во время операции мочеточник был пересечен и присоединен новым анастомозом к бессосудистому участку почечной лоханки без повреждения причинных сосудов," – объяснили врачи.

В то же время, львовские врачи смогли успешно провести сложную операцию. По словам врача-уролога Даниила Иваскевича, это "была очень сложная и кропотливая операция, ювелирная".

"Рядом большая вена, артерии, которые шли к нижнему полюсу левой почки. Еще и подковообразная почка неподвижна. Если вовремя не сделать при такой ситуации операцию, то гидронефроз бы привел к потере половины органа, что также требовало бы хирургического лечения – резекции подковы". ” и удаление ее половины", – рассказал Даниил Иваскевич.

Со всем тем, операция прошла успешно, и сейчас мальчик чувствует себя лучше.

Напомним, в октябре 2023 года киевские и львовские трансплантологи впервые в Украине провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкого.

медицина
В Киеве открыли новую амбулаторию с современным укрытием
15 октября 2024, 19:25
Оборудование от БФ молодежной инициативы "Надія" и Фонда Дениса Парамонова получили больницы на передовой
05 июля 2024, 12:27
Медицинское оборудование от БФ молодежной инициативы "Надія" и Фонда Дениса Парамонова спасает жизнь защитников на востоке
13 мая 2024, 11:44
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик
08 января 2025, 16:45
Удар по Запорожью: количество раненых выросло
08 января 2025, 16:33
В Запорожье раздаются взрывы: город под обстрелом
08 января 2025, 16:20
Трагедия на реке Снов: спасатели обнаружили тело пенсионера, поиски 7-летнего ребенка продолжаются
08 января 2025, 16:10
Россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья: есть жертвы
08 января 2025, 16:03
Российские войска накрыли Покровск из артиллерии и РСЗО: ранены 3 человека
08 января 2025, 15:45
Памятник – на металлолом: в Марганце мемориал хотели сдать на медь
08 января 2025, 15:38
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон: есть новые пострадавшие
08 января 2025, 15:24
На Сумщине россияне атаковали FPV-дронами СТО и автомобиль: пострадали гражданские
08 января 2025, 15:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »