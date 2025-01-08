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Во Львове врачи прооперировали 8-летнего мальчика, у которого срослись почки

Об этом сообщили в Центре детской медицины больницы "Охматдет", передает RegioNews .

Врачи напомнили, что заболевание, диагностированное у ребенка, заключается в том, что во время эмбрионального развития две будущие почки срослись посередине нижними полюсами, в результате чего образовалась одна почка, визуально напоминающая подкову. Она располагается в забрюшинном пространстве, над основными сосудами организма – аортой и нижней полой веной.

"Этот врожденный порок характеризуется тем, что в период эмбрионального развития два зачатка будущих почек срастаются посередине нижними полюсами и, в результате, формируется одна почка, которая в виде подковы располагается в забрюшинном пространстве над крупнейшими сосудами организма - аортой и нижней полой веной", - отметили в больнице.

В "Охматдете" отмечают, что 60% случаев подковообразная почка сочетается с другими врожденными пороками органов.

Врачи заявили, что у Платона наблюдался гидронефроз, вызванный сжатием левого мочеточника крупными сосудами, что значительно усложняло лечение.

"Пересекание таких сосудов привело бы к инфаркту (некрозу) части почечной паренхимы и, как следствие, к резкому повышению артериального давления у ребенка. Поэтому во время операции мочеточник был пересечен и присоединен новым анастомозом к бессосудистому участку почечной лоханки без повреждения причинных сосудов," – объяснили врачи.

В то же время, львовские врачи смогли успешно провести сложную операцию. По словам врача-уролога Даниила Иваскевича, это "была очень сложная и кропотливая операция, ювелирная".

"Рядом большая вена, артерии, которые шли к нижнему полюсу левой почки. Еще и подковообразная почка неподвижна. Если вовремя не сделать при такой ситуации операцию, то гидронефроз бы привел к потере половины органа, что также требовало бы хирургического лечения – резекции подковы". ” и удаление ее половины", – рассказал Даниил Иваскевич.

Со всем тем, операция прошла успешно, и сейчас мальчик чувствует себя лучше.

Напомним, в октябре 2023 года киевские и львовские трансплантологи впервые в Украине провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкого.