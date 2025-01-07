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07 січня 2025, 20:06

Спалах гепатиту А на Львівщині: кількість хворих зростає

07 січня 2025, 20:06
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фото: GetArchive
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Всередині грудня 2024 року у селі Волсвин Шептицького району Львівщини зафіксували спалах вірусу гепатиту А. Наразі інфекція продовжує поширюватися

Про це повідомили у пресслужбі Шептицької міської ради, передає RegioNews.

Станом на сьогодні, 7 січня, в Шептицькому районі зареєстрували 19 випадків вірусного гепатиту А, 14 з них — у Волсвині.

На стаціонарному лікуванні перебувало вісім осіб, з них четверо виписані. Двоє із чотирьох людей, які залишаються на лікуванні, - це діти.

Також зазначається, що в 11 людей безсимптомний перебіг хвороби, вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Представниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Сливінська розповіла, що у селі Волсвин проведена велика профілактична робота, проведено хлорування криниць. Обстежуються всі контактні особи.

Нагадаємо, про спалах гепатиту А на Львівщині стало відомо 18 грудня минулого року.

інфекції Львівська область захворюваність Гепатит А
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