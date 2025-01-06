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06 січня 2025, 08:02

В Україні зафіксували випадки нового вірусу, який стрімко шириться у Китаї

06 січня 2025, 08:02
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фото: pixabay.com
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В Україні від початку епідсезону офіційно зафіксували 13 випадків метапневмовірус людини (HMPV)

Про це написала на своїй facebook-сторінці докторка медичних наук інфекціоністка Ольга Голубовська, передає RegioNews.

Докторка наук підкреслила, що насправді випадків зараження значно більше, ніж офіційно підтверджених Центром громадського здоров'я. Вона пояснила, що спалах вірусу спричинено адаптацією мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019 року.

"Також негативно вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма широко поширеними збудниками тривалі масові локдауни, ми не контактували один з одним, а імунні реакції починаються з місцевих факторів захисту", - пояснила Голубовська.

Вона додала, що фахівці прогнозували спалахи звичайних респіраторних хвороб після завершення обмежувальних заходів.

Додамо, що у Китаї спалахнув новий вірус - метапневмовірус людини (HMPV). На думку вчених, він може бути небезпечнішим за Covid-19. Хвороба була вперше виявлена ​​в 2001 році, однак вакцини досі не розроблено. Метапневмовірусна інфекція - це респіраторне захворювання, що вражає верхні та нижні дихальні шляхи. HMPV викликає симптоми, схожі на грип, а також може мати симптоми, подібні до Covid-19.

У зоні ризику діти віком до п’яти років, особливо немовлята, люди похилого віку, особливо старше 65 років, і люди з ослабленою імунною системою або хронічними респіраторними захворюваннями, такими як астма, піддаються більшому ризику.

HMPV поширюється через краплі під час кашлю або чхання, близького контакту, наприклад дотику або рукостискання, забруднених поверхонь, після чого люди торкаються рота, носа або очей.

Нагадаємо, раніше житель Черкащини помер від інфекції, яка передається через укуси комарів.

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