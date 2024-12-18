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У селі Волсвин на Львівщині зафіксували спалах гепатиту А. Усі випадки підтверджені в одній родині

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Із середини жовтня до сьогодні в селі зареєстрували 10 випадків вірусного гепатиту А. Двоє захворілих – діти. Частина пацієнтів уже одужала.

Спалах виявили після госпіталізації одного хворого, під час обстеження контактних осіб інфекцію підтвердили ще у кількох членів родини.

З 10 підтверджених випадків захворювання:

4 людини мали симптоми, діагноз підтверджений лабораторно.

у 6 осіб, безсимптомних, виявили маркери вірусу.

Станом на 18 грудня, чотири пацієнти одужали та були виписані з лікарні. Шестеро осіб з субклінічним перебігом хвороби залишаються під наглядом лікарів.

Наразі в селі проводять дезінфекцію у школі й садку, перевіряють воду та здійснюють подвірні обходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через 10 років в Україні можуть припинити трансплантації, а пневмонія стане смертельною, якщо не зупинити надмірне використання антибіотиків.