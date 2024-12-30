Підозрюваний у вбивстві Фаріон називав себе "санітаром суспільства"

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18-річний В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, назвав себе "санітаром суспільства"

Про це повідомляє газета "Експрес" із посиланням на адвокатку Наталію Романик, яка захищає інтереси доньки Фаріон – Софії Семчишин, передає RegioNews.

За словами юристки, фраза "Я санітар цього суспільства" була написана російською мовою у гаджеті Зінченка до затримання.

Адвокатка також розповіла, що підозрюваний гуглив "як вбити людину і лишитись непоміченим". Також, за її словами, слідчі з'ясували, що Зінченко понад 700 разів заходив на форум для власників зброї, тих, хто вміє її переробляти, люблять зброю.

Адвокатка наголошує, що доказів проти Зінченка достатньо, вона вважає, що слідство було справедливим.

Нагадаємо, колишню депутатку Верховної Ради та викладачку Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня цього року. 25 липня за підозрою у скоєнні вбивства затримали 18-річного студента із Дніпра В'ячеслава Зінченка.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Хлопець попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Також мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

Зазначимо, 13 листопада суд у Львові продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка до 12 січня.

26 грудня правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.