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14 листопада 2024, 15:08

На Київщині виявили три незаконні звалища небезпечних відходів

14 листопада 2024, 15:08
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фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили у Київській області злочинну групу, яка організувала незаконні звалища небезпечних відходів

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Фігуранти з 2021 року по липень 2024 року під виглядом надання послуг з вивезення та утилізації відходів незаконно вивозили небезпечні відходи на 3 земельні ділянки у селах на Київщині.

Фірми, від імені яких надавали послуги підозрювані, не малі ні ліцензій, ні устаткування, необхідного для утилізації таких відходів. Батарейки, лампи, шприци, небезпечні рідини просто звозили на ділянку, замість утилізації.

Згідно висновків експертиз, забруднені земельні ділянки загальною площею понад 7000 кв.м шкідливими для здоров’я людей та довкілля речовинами – міддю, хромом, цинком, сурмою, фосфором, молібденом, нікелем та свинцем.

Збитки, завдані забрудненням ділянок, становлять понад 9,3 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили авто, на яких здійснювалось перевезення небезпечних відходів та документи, що підтверджують здійснення незаконної діяльності.

Організатору та п’ятьом учасникам організованої групи оголосили підозри. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше доглядач Совського кладовища у Києві став підозрюваним у кримінальному провадженні, оскільки нарахував двом фіктивним прибиральникам кладовища понад 3 мільйони гривень зарплати.

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