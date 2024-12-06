фото: ДПСУ

Ввечері 4 грудня через пункт пропуску на Буковині намагалися перевезти контрабанду валіз

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Вантажівкою з Румунії повертався 37-річний українець. Під час огляду автомобіля прикордонники спільно з митниками виявили незадекларовані товари – 2250 валіз різних форм та розмірів.

Загальна вартість товару становить понад 850 тисяч гривень.

Валізи вилучили встановленим порядком, складений відповідний протокол.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею затримали контрабанду брендового взуття та сумок на 500 тисяч гривень.