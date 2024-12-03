На Вінниччині забудовник відшкодував 4,5 мільйона несплаченого ПДВ

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У Вінницькій області викрили директорку обслуговуючого кооперативу забудовника у несплаті податків

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Посадовиця житлово-будівельного кооперативу під час продажу квартир в новобудові умисно ухилилася від сплати до бюджету майже 4,5 млн грн податку на додану вартість.

За фактом умисного ухилення від сплати податків було відкрито кримінальне провадження. Під час досудового розслідування завдані збитки були повністю відшкодовані. Наразі справа передана до суду.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків.