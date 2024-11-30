На Львівщині зіткнулися Audi та автобус: є постраждалі
ДТП сталася вранці 29 листопада у місті Кам’янка-Бузька Львівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулись автівка Audi A4 під керуванням 33-річного чоловіка та автобус ЛАЗ, за кермом якого був 53-річний водій.
Внаслідок зіткнення водії отримали травми та були госпіталізовані.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.
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