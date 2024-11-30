фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулись автівка Audi A4 під керуванням 33-річного чоловіка та автобус ЛАЗ, за кермом якого був 53-річний водій.

Внаслідок зіткнення водії отримали травми та були госпіталізовані.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.