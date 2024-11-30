фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Audi A4 под управлением 33-летнего мужчины и автобус ЛАЗ, за рулем которого находился 53-летний водитель.

В результате столкновения водители получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 27 ноября в Киевской области произошло масштабное ДТП: столкнулись инкассаторское авто, три грузовика и легковушка. Есть погибший и травмированные.