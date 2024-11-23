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23 листопада 2024, 16:50

Польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині"

23 листопада 2024, 16:50
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фото: ДПСУ
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У суботу, 23 листопада, польські фермери почали акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За попередньою інформацією, блокування триватиме 48 годин з можливим продовженням.

На в’їзд в Польщу не пропускатимуться транспортні засоби вагою більше 3,5 тон. Окрім цього, на виїзд з Польщі пропускатимуться по одній вантажівці в годину. Обмеження не стосуватимуться категорії легковиків та автобусів.

Про зміни чи ускладнення руху, які стосуватимуться пропуску через кордон, у ДПСУ інформуватимуть додатково.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону порадив водіям вантажівок переорієнтуватися на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, поки на "Медика – Шегині" триває протест.

"На даний момент від польських колег додаткової інформації про блокування, що може поширитися і на інші пункти пропуску, до нас не надходило. Але пам'ятаємо кілька тижнів тому також анонсувалася акція саме по напрямку пункту пропуску "Шегині", тоді вона не почалася, ці дії польські фермери почали сьогодні", – сказав речник.

За словами Демченка, на інших пунктах не блокується рух вантажівок ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну.

Нагадаємо, вранці 7 листопада виникла пожежа в одній із будівель контрольно-пропускного пункту "Тиса" (Чоп) на українсько-угорському кордоні.

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