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23 ноября 2024, 16:50

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика – Шегини"

23 ноября 2024, 16:50
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фото: ГПСУ
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В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика – Шегини"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По предварительной информации, блокировка продлится 48 часов с возможным продлением.

На въезд в Польшу не будут пропускаться транспортные средства весом более 3,5 тонн. Кроме того, на выезд из Польши будут пропускаться по одному грузовику в час. Ограничения не будут относиться к категории легковушек и автобусов.

Об изменениях или усложнениях движения, которые будут касаться пропуска через границу, в ГПСУ будут информировать дополнительно.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона посоветовал водителям грузовиков переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медика – Шегини" продолжается протест.

"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировке, которая может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступало. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", – сказал спикер.

По словам Демченко, в других пунктах не блокируется движение грузовиков ни на выезд, ни на въезд в Украину.

Напомним, утром 7 ноября возник пожар в одном из зданий контрольно-пропускного пункта "Тиса" (Чоп) на украино-венгерской границе.

пограничники Польша Пункты пропуска блокировка блокировка границы
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