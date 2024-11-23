фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По предварительной информации, блокировка продлится 48 часов с возможным продлением.

На въезд в Польшу не будут пропускаться транспортные средства весом более 3,5 тонн. Кроме того, на выезд из Польши будут пропускаться по одному грузовику в час. Ограничения не будут относиться к категории легковушек и автобусов.

Об изменениях или усложнениях движения, которые будут касаться пропуска через границу, в ГПСУ будут информировать дополнительно.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона посоветовал водителям грузовиков переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медика – Шегини" продолжается протест.

"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировке, которая может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступало. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", – сказал спикер.

По словам Демченко, в других пунктах не блокируется движение грузовиков ни на выезд, ни на въезд в Украину.

Напомним, утром 7 ноября возник пожар в одном из зданий контрольно-пропускного пункта "Тиса" (Чоп) на украино-венгерской границе.