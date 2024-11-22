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У Львівській області виявили два випадки незаконного ввезення електронних сигарет із Китаю, що містили заборонені рідини

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Порушення викрили під час перевірки товаросупровідних документів і декларації, поданих на митний пост "Львів-Північний". З’ясувалося, що імпортер надав неправдиві відомості в документах. Вантаж, що складався з одноразових нікотинових електронних сигарет, мав надійти одному з підприємств в Одесі.

У ході огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили понад 346 тисяч одиниць товару загальною вартістю 24 млн гривень. Лабораторні дослідження підтвердили, що рідини, якими наповнені сигарети, заборонені для використання в Україні.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували діяльність підпільного тютюнового цеху, який виготовляв щомісяця 60 тисяч пачок цигарок.