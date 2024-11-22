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22 листопада 2024, 07:10

На Львівщині вилучили електронні сигарети з забороненими складниками на 24 млн грн

22 листопада 2024, 07:10
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фото: БЕБ
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У Львівській області виявили два випадки незаконного ввезення електронних сигарет із Китаю, що містили заборонені рідини

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Порушення викрили під час перевірки товаросупровідних документів і декларації, поданих на митний пост "Львів-Північний". З’ясувалося, що імпортер надав неправдиві відомості в документах. Вантаж, що складався з одноразових нікотинових електронних сигарет, мав надійти одному з підприємств в Одесі.

У ході огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили понад 346 тисяч одиниць товару загальною вартістю 24 млн гривень. Лабораторні дослідження підтвердили, що рідини, якими наповнені сигарети, заборонені для використання в Україні.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували діяльність підпільного тютюнового цеху, який виготовляв щомісяця 60 тисяч пачок цигарок.

Львівська область БЕБ обшуки сигарети
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