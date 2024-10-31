На Дніпропетровщині викрили підпільний цех з виробництва цигарок

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На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували діяльність підпільного тютюнового цеху, який виготовляв щомісяця 60 тисяч пачок цигарок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Цех виявили у місті Кам'янське у нежитловому приміщенні. Сировину та компоненти для нелегального виробництва учасники злочинної організації отримували поштою.

Продукцію, виготовлену підпільною фабрикою, продавали під виглядом іноземного виробника через мережу роздрібної торгівлі в трьох областях України - Дніпропетровській, Харківській та Київській.

Під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення цигарок, майже 34 тисячі пачок сигарет, 500 кг тютюну та виробниче обладнання. Загальна вартість вилученого понад 10 млн грн.

Організатору та п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці викрили підпільне виробництво алкоголю та торгівлю контрафактними сигаретами.