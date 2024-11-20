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Львовский бизнесмен Григорий Козловский, известный как основатель футбольного клуба "Рух" и владелец пятизвездочной гостиницы Emily Resort, попал в центр журналистского расследования о нелегальном рынке сигарет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Bihus.Info.

Отмечается, что потери бюджета Украины могут достичь 25 млрд гривен из-за нелегального табачного рынка, в частности, из-за неуплаты акцизов за сигареты.

Хотя Бюро экономической безопасности начало расследование, существенных проверок и результатов с мая нет, а бизнес Козловского продолжает преуспевать, говорится в расследовании.

По данным журналистов, сигареты под брендом Marvel производятся на Винниковской табачной фабрике, которая принадлежит к бизнес-активам Козловского. Эта фабрика уже не раз становилась фигурантом скандалов, связанных с нелегальным производством, уклонением от налогов и теневыми продажами. Несмотря на периодические обыски со стороны БЭБ, производство и продажа сигарет под этим брендом продолжаются.

В марте 2023 года БЭБ провело обыски на территории фабрики, в ходе которых обнаружили 1,6 миллиона пачек сигарет без акцизных марок. Это привело к неуплате около 85 миллионов гривен налогов.

Формально Григорий Козловский в 2023 году вышел из состава учредителей всех компаний, связанных с табачным бизнесом в Винниках рядом со Львовом. Однако журналисты обнаружили связки новых владельцев с его предыдущей командой.

По данным расследователей, официальные зарплаты работников фабрики остаются на уровне 6-7 тысяч гривен в месяц.

Журналисты также рассказали о приватизации и застройке территории вокруг Винниковского озера, которое было осушено после приватизации. Семья Козловского построила вокруг водоема комплекс отдыха Emily Resort, открытый в 2022 году.

Григорий Козловский – бывший депутат Львовского городского и областного советов, основатель футбольного клуба "Рух" и в прошлом совладелец Винниковской табачной фабрики. С 2018 года он женат на львовской певице Юлии Думанской, с которой воспитывает двоих детей. Также у него есть три дочери от предыдущего брака.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов в первые недели полномасштабного вторжения пристроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ. Он продолжает работу в спецслужбе и сегодня.