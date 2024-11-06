У Львові під підвіконням однієї із квартир знайшли майже пів сотні кажанів

фото: Орест Залипський/Facebook

У Львові знайшли під підвіконням однієї із квартир 48 кажанів, вони розмістилися там, щоб перезимувати. Тварин забрали до притулку "Домівка врятованих тварин", а згодом випустили у природу

Про це написав керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський у Facebook, передає RegioNews.

Кажанів (рудих вечорниць) знайшли 3 листопада. Вони намагалися пролізти до квартири:

"До домівки звернулись люди, що кажани ще трішки й проберуться до їхньої квартири. Ми одразу поїхали до людей, там нас зустріла ціла колонія кажанів, які засіли під відливом у вікні та дійсно прогризли всю піну та добирались до квартири", - розповів Орест Залипський.

Волонтери відловили кажанів та привезли їх до притулку. Їх оглянули, зважили та вдягли кільця для ідентифікації. 4 листопада 46 кажанів повернули в природу. Двох кажанів із колонії залишили у притулку — вони мають забої передпліччя.

Нагадаємо, у серпні на Волині десятки кажанів окупували квартиру, поки власників не було вдома.