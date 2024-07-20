Зеленський про розслідування вбивства Фаріон: одна з версій веде до РФ

фото: president.gov.ua

Про це передає RegioNews із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що задіяні всі необхідні сили Нацполіції та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові стріляли у колишню народну депутатку, громадську діячку Ірину Фаріон. Вона була госпіталізована з пораненням у голову.

Фаріон померла у лікарні через кілька годин після замаху. Після справу про замах на екснардепку перекваліфікували на умисне вбивство.

Раніше поліція розповіла про пошуки стрільця.