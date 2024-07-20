Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху

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Громадська діячка та колишня народна депутатка Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного на неї замаху у Львові, 19 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни", – йдеться у повідомленні.

Пошуки нападника продовжуються.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові стріляли у колишню народну депутатку, громадську діячку Ірину Фаріон. Вона була госпіталізована з пораненням у голову.

Правоохоронці вживають заходи для затримання стрілка.

Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.